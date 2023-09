Psiquiatria Goiânia – Autoimagem e transtorno histriônico: como a busca por aprovação afeta a autoestima

O Transtorno de Personalidade Histriônica é uma condição que afeta a vida pessoal, social e profissional, impactando relacionamentos e como a pessoa age.

Enquadrado no grupo de transtornos de personalidade “dramáticos”, a Personalidade Histriônica faz com que o indivíduo tenha emoções intensas, instáveis e autoimagem distorcida. Além disso, a sua autoestima depende da aprovação dos outros e eles sentem uma enorme necessidade de serem notados, e para que isso aconteça, podem se comportar de forma inadequada ou excessivamente dramática para chamar a atenção. Esse transtorno, que é mais comum em mulheres, também está associado com um maior risco de depressão.

A busca constante por aprovação e a incapacidade de desenvolver sua autoestima sem a adulação de outras pessoas causa bastante sofrimento. Apesar disso tudo, pessoas com Personalidade Histriônica possuem boas habilidades sociais, mas têm uma tendência a manipular os outros para se manterem no centro das atenções.

A causa exata desse transtorno não é conhecida, mas o tratamento geralmente consiste na psicoterapia e, se necessário, medicações podem ser indicadas para combater determinados sintomas.

