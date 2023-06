Psiquiatria Goiânia – A influência das redes sociais nos transtornos alimentares

As redes sociais desempenham um papel relevante na vida das pessoas, e isso inclui a influência na saúde mental. A exposição constante de corpos “perfeitos” e padrões de beleza inatingíveis pode trazer sentimentos de insatisfação corporal e inadequação, contribuindo para o desenvolvimento de transtornos alimentares como anorexia e bulimia.

A anorexia consiste na restrição persistente da ingestão de alimentos que leva a um peso corporal significativamente menor do que o esperado para altura e idade. A pessoa que sofre bulimia tem compulsão alimentar recorrente, com o consumo rápido e repetido de grandes quantidades de alimentos, e em seguida são feitas várias tentativas de compensar o excesso de alimentos ingeridos através de purgação, jejum ou exercício.

Fotos editadas e filtros nas redes sociais são muito comuns, o que fomentam a idealização de um belo corpo. Essas imagens geram comparação constante e pressão social, afetando negativamente a imagem corporal e autoestima de algumas pessoas. O bullying virtual ou comentários negativos também podem agravar os problemas emocionais e a relação com a alimentação.

Além disso, as mídias sociais podem ser um terreno fértil para informações deturpadas sobre dietas restritivas, que levam as pessoas a adotarem práticas pouco saudáveis em busca de um corpo “ideal”.

O público adolescente é um dos mais influenciados pelas redes sociais, pois nessa fase que se está construindo a percepção de si mesmo e a maneira de encarar o mundo. As mulheres também recebem muita pressão para estarem no padrão do corpo perfeito e acabam adotando práticas inadequadas de perda de peso na busca deste objetivo.

Por isso, o incentivo a uma relação saudável com a comida e com o corpo, debates sobre a importância da diversidade estética e buscar ajuda com o psiquiatra são passos essenciais na prevenção e tratamento dos transtornos alimentares.

Dr. Danilo de Melo

CRM-GO 13624 / RQE 12082

Psiquiatra e Psicoterapeuta

-Membro da Associação Psiquiátrica de Goiás – APG;

-Membro Titular da Associação Brasileira de Psiquiatria – ABP.

Centro Clínico Excelsior

Telefone: (62) 3241-1316

WhatsApp: (62) 99940-3938

Acesse o site: https://danilodemelo.com.br

Endereço: Al. Coronel Eugenio Jardim, Qd. 218, Lt. 14, Sala 107, Setor Marista, Goiânia, Goiás.

