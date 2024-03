Psiquiatra Goiânia – Transtorno ciclotímico x Transtorno bipolar

O transtorno ciclotímico e o transtorno bipolar são perturbações do humor, cada qual com suas peculiaridades. No primeiro, as variações de humor são menos intensas, manifestando-se com períodos de hipomania e depressão leve que perduram por pelo menos dois anos.

Por outro lado, o transtorno bipolar traz consigo episódios mais graves e claros de mania e depressão. Durante a mania, as pessoas podem sentir um humor elevado, energia excessiva e agir de forma impulsiva, enquanto na depressão, experimentam uma profunda tristeza e desesperança. Além disso, essas mudanças podem se estender por semanas ou meses, ao passo que no ciclotímico, as flutuações ocorrem com maior frequência, embora sejam menos severas e tenham uma duração mais longa.

Em ambos os casos, é imprescindível uma avaliação e tratamento conduzidos por profissionais de saúde mental para auxiliar os pacientes a gerenciarem seus sintomas e melhorarem sua qualidade de vida.

