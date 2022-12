Psiquiatra Goiânia – Quando procurar ajuda profissional com o psiquiatra?

Sempre sabemos quando procurar ajuda médica quando estamos com alguma doença física. Entretanto, quando se trata de cuidar da saúde mental geralmente esta área não recebe a mesma atenção, e muitas vezes adiamos a procura por um psiquiatra.

Isso acontece porque, em muitos casos, os sinais das doenças mentais são confundidos com simples cansaço ou apenas momentos de tristeza ou insatisfação. As doenças mentais, assim como as doenças físicas, precisam de tratamento e acompanhamento médico.

Por isso listamos abaixo alguns sintomas que podem ser um sinal de alerta para você procurar um psiquiatra:

Tristeza profunda;

Desesperança e pensamentos suicidas;

Alterações no apetite (falta de apetite ou compulsão alimentar);

Apatia constante;

Irritabilidade excessiva;

Tremores, suor e vertigens pertinentes;

Inquietação e dificuldade de concentração;

Preocupação excessiva;

Insônia frequente;

Dificuldade de realizar as tarefas diárias.

Alcoolismo, tabagismo, vício em drogas e em jogos.

Infelizmente na sociedade ainda há um estigma acerca do psiquiatra, o que impede as pessoas de procurarem este profissional de forma positiva e buscarem um tratamento adequado.

Cuidar da sua saúde mental!

Dr. Danilo de Melo

CRM-GO 13624 / RQE 12082

Psiquiatra e Psicoterapeuta

-Membro da Associação Psiquiátrica de Goiás – APG;

-Membro Titular da Associação Brasileira de Psiquiatria – ABP.

Centro Clínico Excelsior

Telefone: (62) 3241-1316

WhatsApp: (62) 99940-3938

Endereço: Al. Coronel Eugenio Jardim, Qd. 218, Lt. 14, Sala 107, Setor Marista, Goiânia, Goiás.

Acesse o site: https://danilodemelo.com.br

