Psiquiatra Goiânia – Novas tendências em saúde mental: psiquiatra nutricional, inflamação, microbiota intestinal e doenças mentais. Existe relação?

Pode soar estranho para muitos, mas o corpo humano é hospedeiro de milhões de microrganismos, a maioria dos quais habitam no intestino e em todo o trato gastrointestinal. Esse conjunto de microrganismos, composto por diferentes bactérias, fungos e até mesmo vírus, é chamado de microbiota intestinal.

A microbiota intestinal desempenha diversas funções em nosso corpo, tendo um papel importante para o nosso sistema imune e metabolismo. Além disso, mais recentemente, muitos estudos têm buscado entender a relação entre a microbiota e a saúde mental.

Essa conexão se dá através do eixo intestino-cérebro, que é uma via de comunicação do nosso corpo, composta por diversos hormônios, neurotransmissores, neuromoduladores e células. Nesse sentido, a microbiota é fundamental para o desenvolvimento do eixo hipotálamo-pituitária-adrenal (HPA), responsável por regular a resposta ao estresse. Além disso, ela também é parcialmente responsável pela síntese de importantes neurotransmissores como serotonina e dopamina, hormônios responsáveis pelas sensações de bem-estar e felicidade.

Considerando tudo isso, fica claro que há uma participação da microbiota na regulação de funções cerebrais e processos psicológicos que afetam o humor e a cognição. De acordo com estudos, mudanças na dieta e consumo de alimentos probióticos como iogurtes e bebidas lácteas fermentadas e prebióticos como frutas, verduras e outros alimentos ricos em fibras podem ajudar no controle dos sintomas da ansiedade e depressão, por meio da regulação da microbiota intestinal.

O sistema gastrointestinal produz 95% da serotonina, neurotransmissor ligado ao bem-estar e com papel importante nos casos de depressão e ansiedade.

Essas evidências significam que além dos tratamentos de psicoterapia e o uso de medicamentos, a regulação da microbiota pode colaborar para o controle de doenças como depressão e ansiedade.

Portanto, as pesquisas acerca da relação entre a microbiota intestinal e saúde mental apresentam novas possibilidades de tratamento, podendo apresentar uma inovação na área.

Dr. Danilo de Melo

CRM-GO 13624 / RQE 12082

Psiquiatra e Psicoterapeuta

-Membro da Associação Psiquiátrica de Goiás – APG;

-Membro Titular da Associação Brasileira de Psiquiatria – ABP.

Centro Clínico Excelsior

Telefone: (62) 3241-1316

WhatsApp: (62) 99940-3938

Acesse o site: https://danilodemelo.com.br

Endereço: Al. Coronel Eugenio Jardim, Qd. 218, Lt. 14, Sala 107, Setor Marista, Goiânia, Goiás.

