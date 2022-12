Psiquiatra Goiânia – Criança também tem ansiedade?

A ansiedade é segundo transtorno comportamental, ficando atrás apenas do TDAH, que mais afeta crianças. Os sintomas da ansiedade podem surgir em sequências alternadas, com períodos mais ou menos frequentes e de maior ou menor intensidade e duração.

Por isso é importante estar atento a alguns sintomas nas crianças que podem estra relacionados a ansiedade:

Alterações no apetite.

Problemas no sono.

Queda no rendimento escolar.

Desmotivação.

Medos e preocupações excessivas.

Dores de cabeça frequentes.

Tonturas.

Isolamento social.

Oscilação de humor.

Irritabilidade ou apatia.

A ansiedade infantil pode evoluir para uma depressão leve e passageira, ou também manifestar-se em episódios graves. A criança com ansiedade tem maior risco de desenvolver outros transtornos comportamentais na vida adulta.

Durante as etapas do desenvolvimento psíquico infantil, é normal a criança apresentar medos, preocupações e angústia. Porém, quando são exagerados, desproporcionais aos estímulos e com duração prolongada podem ser considerados patológicos, nestes casos deve-se procurar ajuda especializada.

O diagnóstico e tratamento precoce da ansiedade podem evitar consequências negativas na vida da criança. O tratamento da ansiedade na infância se baseia no uso de medicamentos apropriados, associados à psicoterapia, em especial a terapia cognitiva comportamental.

Agende a consulta com o psiquiatra se seu filho(a) apresentar alguns dos sintomas.

