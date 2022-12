Tratamento Depressão Goiânia – Depressão não é frescura e sim uma doença séria!

A depressão afeta 11,5 milhões de brasileiros, totalizando 5, 8% da população. Segundo dados da OMS, o Brasil é o segundo país com maior prevalência de depressão entre os países da América, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. No mundo mais de 300 milhões de pessoas, sofrem de depressão.

Estes números são um sinal de alerta para que as pessoas entendam que a depressão “não é frescura” e sim uma doença séria que precisa de tratamento.

Embora a doença seja comum em todo o mundo, a depressão ainda é cercada de mitos que tornam mais difícil o enfrentamento da doença. Entre eles estão que a depressão é simplesmente tristeza, um sinal de fraqueza ou que afeta apenas certos grupos.

A depressão é muito mais que tristeza ou momentos de melancolia, trata-se de um transtorno mental que causa tristeza permanente e perda de interesse nas atividades que antes eram prazerosas e apatia. A depressão pode provocar também baixa autoestima, sentimento de culpa, alteração do sono ou de apetite, dificuldade de concentração, cansaço constante e pensamentos suicidas.

O grande problema é que a maioria das pessoas com depressão, por causa do estigma associado à doença, não admitem que estão doentes, e com isso, não procuram ajuda especializada.

A depressão não tem uma causa única. Na verdade, é o resultado da interação de fatores biológicos, psicológicos e sociais.

A depressão é uma doença que pode ter cura. O tratamento mais indicado pelos especialistas é a combinação de medicamentos com a psicoterapia.

Muitas pessoas que sofrem de depressão, não sabem que têm a doença, pois não conseguem enxergar em si mesmos os sintomas típicos da doença. Portanto, se você conhece alguma pessoa que está tendo sinais característicos de depressão, converse com ela e sugira procurar ajuda especializada. Quanto antes a doença for diagnostica, melhor!

