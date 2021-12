Pronto Socorro para Queimaduras – Importância da fisioterapia na recuperação do paciente queimado

A fisioterapia é de extrema importância na reabilitação do paciente queimado, restabelecendo sua funcionalidade, no que se refere à prevenção e/ou diminuição das sequelas físicas e motoras que podem ocorrer devido as lesões de queimaduras.

Com a fisioterapia o paciente queimado pode manter a amplitude de movimento; impedir complicações ou reduzir as contraturas cicatriciais; promover total dependência na deambulação e a independência das atividades do dia a dia.

Além disso, o fisioterapeuta é um profissional que trata das condições ventilatórias e respiratórias do paciente queimado. Nos casos de lesão nas vias aéreas, ele auxilia o paciente para que tenha um bom resultado de recuperação e condições de respirar no momento mais grave.

No Pronto Socorro para Queimaduras contamos com uma equipe de fisioterapia para a melhor reabilitação do paciente queimado.

