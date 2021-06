Pronto Socorro para Queimaduras – Entenda o que é lesão por pressão 

A lesão por pressão tem origem multifatorial. Alguns fatores podem aumentar o risco, como extremos de idades (de bebês a idosos), alterações do nível de consciência, nutrição e hidratação, mobilidade e umidade da pele, entre outros. O risco de adquirir uma lesão por pressão está diretamente relacionado com o nível de dependência do paciente, quanto maior a dependência maior o risco. Isso por que se alterarmos de maneira inadequada o posicionamento do paciente, pode causar cisalhamento (deslocamento em planos diferentes) e fricção (atrito).

Algumas medidas simples podem prevenir essas lesões como manter a pele limpa, hidratada, livre de umidade e alterar o posicionamento do paciente pelo menos a cada duas horas. Também é importante garantir que o paciente tenha um aporte nutricional adequado.

Cerca de 10% dos pacientes que possuem lesões por pressão morrem devido a complicações, sendo este um evento adverso evitável em torno de 95% dos casos.

