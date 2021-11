Pronto Socorro para Queimaduras – Dicas de como evitar queimaduras

A maioria das queimaduras que acontecem, principalmente com crianças, ocorrem dentro de casa. As mais comuns são as escaldantes (causadas por água ou vapor quente) e as térmicas (causadas por contato direto com fogo ou objetos quentes). Por isso, para evitar queimaduras devemos tomar algumas medidas simples como:

-No fogão, os cabos das panelas devem ficar virados para dentro ou para trás. Nunca para fora;

⠀

-Nunca deixe as crianças sozinhas na cozinha durante o preparo dos alimentos;

⠀

-Mantenha o registro do gás fechado quando não estiver cozinhando;

⠀

-Não deixe fósforos, isqueiros, velas, álcool e produtos inflamáveis ao alcance de crianças;

⠀

– Não sobrecarregue uma tomada com vários equipamentos ligados ao mesmo tempo.

⠀

-Desligue o ferro de passar roupa da tomada, se não estiver usando e o mantenha fora do alcance das crianças.

Em caso de acidente, ligue imediatamente para o Corpo de Bombeiros ou hospital e receba as instruções de como proceder.

