Geriatria Goiânia – Saiba como evitar a osteopenia em idosos

Osteopenia é uma condição pré-clínica caracterizada pela perda gradual de massa e qualidade óssea, que se não tratada pode levar à osteoporose. A osteoporose é uma doença caracterizada por uma perda suficiente para aumentar substancialmente o risco de fratura óssea, inclusive espontânea.

No laudo da densitometria óssea, o exame complementar que avalia a qualidade do osso, há parâmetros que definem esse limiar entre osteopenia e osteoporose.

A osteopenia pode afetar mulheres e homens. No entanto, acomete as mulheres em maior proporção, principalmente aquelas no pós-menopausa, de raça branca e asiática, com baixo peso e estatura, com histórico de tabagismo e uso crônico de certas medicações (como corticoide e anticonvulsivantes).

Algo extremamente importante para a qualidade óssea é a reserva adquirida ao longo da vida, principalmente na fase jovem e adulta. Uma boa reserva é alcançada através de uma alimentação equilibrada, com aporte adequado de cálcio, da exposição solar regular e segura para a conversão dos raios UV em vitamina D na pele, e da prática regular de exercícios físicos resistidos (com carga, supervisionados).

A osteopenia é muito comum nos idosos. É necessária a triagem através de exames laboratoriais e densitometria óssea, a suplementação racional de cálcio e vitamina D e o estímulo constante à prática de exercícios físicos supervisionados.

Projeto Cuidar

Geriatra

Dra Eliza de Oliveira Borges

CRM-GO 14388 RQE: 9751

Contato: (62) 3218-5034

Endereço: Viva Bem – Rua 132, nº 159, Setor Sul – Goiânia – Goiás.

Site: https://geriatriagoiania.com.br

Sobre a Dra Eliza de Oliveira Borges

– Graduação em Medicina pela Universidade Federal de Goiás;

– Residência em Geriatria e Clínica Médica pelo Hospital de Urgências de Goiânia -HUGO;

– Titulada em Geriatria pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia -SBGG;

– Pós-graduação em Cuidados Paliativos pelo Instituto PalliumLatinoamérica / Medicina Paliativa, Buenos Aires-Argentina;

– Presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia – Seção Goiás (gestão 2020 – 2022).