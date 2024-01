Prefeito, Vice-Governador e Presidente do TJGO Visitam Canteiro de Obras do Novo Fórum de Aparecida de Goiânia

Aparecida de Goiânia, uma das cidades que mais cresce em população no Estado de Goiás, está prestes a receber um novo fórum para atender às crescentes demandas judiciais. O Poder Judiciário está expandindo sua presença na região, e na manhã desta quinta-feira, 18, o prefeito Vilmar Mariano, o vice-governador Daniel Vilela e o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), desembargador Carlos França, realizaram uma inspeção no canteiro de obras do futuro fórum.

Com um investimento total de R$ 104 milhões, o projeto contempla um edifício de nove pavimentos com mais de 20 mil metros quadrados de área construída. O novo fórum abrigará 15 unidades judiciárias, distribuídas em três em cada pavimento, bem como Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania, departamentos administrativos, auditório, seis elevadores e um amplo estacionamento com 169 vagas.

O prefeito Vilmar Mariano enfatizou a importância da colaboração entre o Poder Executivo e o Judiciário para atender à crescente população da cidade. Ele destacou que as discussões para a construção do fórum começaram na gestão dos ex-prefeitos Maguito Vilela e Gustavo Mendanha, e que sua realização é motivo de celebração para a comunidade.

O vice-governador Daniel Vilela ressaltou a necessidade de expandir os serviços judiciários em Aparecida de Goiânia, uma cidade que cresce rapidamente e, consequentemente, vê aumentar as demandas judiciais. Ele agradeceu ao presidente do TJGO, desembargador Carlos França, por entender essa necessidade e colaborar com a iniciativa.

O presidente do TJGO, Carlos Alberto França, reconheceu a importância de Aparecida de Goiânia para o Estado de Goiás e assegurou que o projeto será entregue dentro do prazo estabelecido pela construtora responsável. Além disso, anunciou sua intenção de elevar a comarca local para entrância final, o que seria um marco significativo para a cidade.

A visita ao canteiro de obras contou com a presença de magistrados, secretários municipais, vereadores e membros da Ordem dos Advogados de Goiás Subseção de Aparecida de Goiânia, representando um importante marco para o desenvolvimento e a melhoria dos serviços judiciários na região.