Outubro Rosa: Importância dos exames radiológicos de mama na rotina da saúde da mulher

A campanha Outubro Rosa alerta a sociedade sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. Sabia que até 95% dos casos de câncer de mama descobertos em estágio inicial têm possibilidade de cura? Por isso, a partir dos 40 anos, deve-se realizar anualmente exames para verificar as mamas.

Um dos exames que auxiliam no diagnóstico precoce e rastreio do câncer de mama é ultrassom de mamas e axilas. O exame é indicado para mulheres, em geral, a partir dos 25 anos que possuem as mamas mais densas e tem como objetivo identificar a presença de nódulos irregulares. Também complementa o exame de mamografia, especialmente em pacientes acima dos 50 anos.

O ultrassom é um exame rápido, indolor e seguro que não utiliza radiação ionizante e sim ondas sonoras de alta frequência para captação das imagens.

Agende o exame de ultrassom das mamas no Centro de Imagem Aparecida de Goiânia. A prevenção é o melhor caminho.

Contato: (62) 3230-2023/ 3230-2036/ 3230-2000

Celular / WhatsApp: (62) 99318-4818

Visite nosso site: https://centrodeimagemaparecida.com.br

Endereço: Avenida das Nações, N° 003, Vera Cruz, Aparecida de Goiânia, Goiás.

Atendemos:

– Particular

– Unimed

– Ipasgo

– Imas

– Amil

– Mais Saúde

– Hapvida

Exames:

– Tomografia computadorizada

– Ultrassonografia

– Doppler Colorido

– Radiografia digital

– Punções guiadas por ultrassonografia

-Eletroencefalograma

Centro de Imagem Aparecida, Centro de Imagem Sao Silvestre, Tomografia Aparecida de Goiânia, Tomografia Goiânia, tomografia computadorizada, Ultrassonografia Aparecida de Goiânia, Ultrassom Aparecida de Goiânia, Eletroencefalograma Aparecida de Goiânia, Doppler Colorido Aparecida de Goiânia, Radiografia digital Aparecida de Goiânia, Exames de Imagem Aparecida de Goiânia, Centro de diagnostico por Imagem Aparecida de Goiânia, Exame de pré natal Aparecida de Goiânia,