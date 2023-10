Ortopedia Goiânia – Todo caso de artrose de joelho precisa de cirurgia?

A Artrose no Joelho é uma doença ocasionada pelo desgaste progressivo da cartilagem e, também, a inflamação dessa articulação. De forma geral, as pessoas atingidas sentem bastante dor e, com esforços contínuos, o quadro tende a piorar.

Primeiramente, é comum que o ortopedista especialista em joelho recomende um tratamento conservador, ou seja, não cirúrgico, pois ele representa menos riscos e geralmente garante bons ganhos de funcionalidade, ajudando a diminuir a dor e o inchaço para devolver a mobilidade.

O tratamento não cirúrgico inclui:

Mudança no estilo de vida e adoção de hábitos saudáveis, incluindo o controle de peso e exercícios para manutenção da força;

Fisioterapia;

Medicamentos;

Infiltrações no joelho;

Viscossuplementação (infiltração de ácido hialurônico).

Contudo, caso não haja melhora com o tratamento conservador da artrose, é necessário o tratamento cirúrgico para evitar maiores complicações e garantir o retorno da mobilidade e qualidade de vida do paciente.

