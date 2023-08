Ortopedia Goiânia – O que é a Capsulite adesiva “ombro congelado”?

A Capsulite Adesiva, também conhecida como “Ombro Congelado”, é uma condição dolorosa e debilitante que afeta a articulação do ombro. Caracterizada pela rigidez progressiva e limitação de movimento, pode ser extremamente frustrante para quem a vivencia.

Ela progride gradualmente e sua causa exata ainda não é completamente compreendida pela medicina. No entanto, fatores como lesões prévias, diabetes e problemas de tireoide podem aumentar o risco de desenvolvê-la.

Os sintomas iniciais podem incluir dor persistente no ombro e, com o tempo, o movimento do torna-se cada vez mais limitado, impactando significativamente a qualidade de vida do indivíduo e afetando tarefas diárias simples, como pentear o cabelo ou vestir-se.

O tratamento inclui abordagens conservadoras, como fisioterapia e medicamentos anti-inflamatórios, além de exercícios específicos para melhorar gradualmente o alcance do movimento. Em alguns casos, procedimentos minimamente invasivos ou cirurgia podem ser considerados.

O acompanhamento com um ortopedista especialista em ombro e a adesão ao plano de cuidados prescrito é fundamental para alcançar o melhor resultado possível.

