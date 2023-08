Ortopedia Goiânia – O que acontece no procedimento de artroscopia do joelho?

A artroscopia do joelho é um procedimento cirúrgico minimamente invasivo usado para diagnosticar e tratar problemas na articulação. Durante a técnica, um cirurgião insere por meio de pequenas incisões um pequeno instrumento chamado artroscópio com uma câmera de vídeo acoplada, que permite visualizar o interior do joelho em um monitor.

Durante a cirurgia, é possível examinar as estruturas do joelho, como cartilagem, ligamentos e meniscos, em busca de lesões ou anormalidades. Caso seja identificado algum problema, o cirurgião pode corrigi-lo.

A artroscopia do joelho oferece várias vantagens em relação ao método aberto tradicional. Ela causa menos danos aos tecidos, resulta em menor dor pós-operatória, diminui o tempo de recuperação e permite um retorno mais rápido às atividades normais.

Após o procedimento, o paciente pode precisar de fisioterapia para fortalecer a musculatura local e restaurar a amplitude de movimento. O tempo de recuperação varia conforme o procedimento realizado e a gravidade da lesão, mas, em geral, é possível voltar às atividades normais dentro de algumas semanas.

