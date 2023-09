Ortopedia Goiânia – Como funciona a prótese de joelho?

A cirurgia de prótese de joelho, chamada Artroplastia do Joelho, é o tratamento indicado para casos graves de artrose nessa articulação. A partir do procedimento, é feita a remoção das partes desgastadas e, também, o implante de componentes de metal e polietileno, ou seja, próteses, para que a mobilidade e função do joelho seja reestabelecida.

As próteses geralmente são reservadas para casos graves de artrose e ajudam a diminuir a dor e o incômodo na região para que o indivíduo possa realizar normalmente tarefas do dia a dia. Dessa forma, após a cirurgia, é esperado que o paciente não tenha grandes limitações e possa esticar completamente o joelho e dobrar pelo menos 120 graus.

Por fim, vale ressaltar que as próteses podem ser parciais, quando substituem apenas um dos compartimentos do joelho, ou totais, quando há substituição de toda a superfície do fêmur e da tíbia, e que elas tendem a durar por, no mínimo, 15 anos.

