Orquestra Filarmônica de Goiás realiza espetáculo Pioneiros com regência de Neil Thomson no Teatro Goiânia

Nesta sexta-feira, dia 24, às 20h, a Orquestra Filarmônica de Goiás iluminará o Teatro Goiânia com o espetáculo musical “Pioneiros”, sob a condução do maestro Neil Thomson. Uma noite única e memorável aguarda o público, que será imerso em composições magníficas de Franz Liszt, Ruth Crawford Seeger, Samuel Coleridge-Taylor e Sibelius, destacando as inovações desses pioneiros musicais.

A fusão de talento e maestria promete uma experiência envolvente e emocionante, celebrando não apenas a riqueza cultural, mas também a excelência artística da Orquestra Filarmônica de Goiás. Os compositores do espetáculo “Pioneiros” quebraram fronteiras musicais e sociais.

Franz Liszt, o romântico compositor húngaro, criou o gênero do Poema Sinfônico, sendo “Prometeu” uma obra vividamente dramática e repleta de espírito romântico. Ruth Crawford Seeger, uma das compositoras norte-americanas mais originais do século XX, escreveu músicas à frente de seu tempo, como o “Andante para cordas” de 1931.

O maestro Neil Thomson destaca a importância de Samuel Coleridge-Taylor, o compositor britânico mais famoso do início do século 20 e o primeiro compositor negro a alcançar a fama. A “Balada” é uma de suas melhores obras. O concerto culmina com a Terceira Sinfonia de Sibelius, o renomado compositor finlandês que revitalizou o gênero sinfônico no início do século XX, incorporando a música folclórica e os padrões de fala de sua Finlândia natal.

Internacionalmente reconhecida como um dos melhores grupos orquestrais da América Latina, a Orquestra Filarmônica de Goiás recebeu elogios da revista inglesa Gramophone. A instituição está ligada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação por meio da Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França, gerida pelo Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia (CETT) da Universidade Federal de Goiás (UFG).

Não perca esta oportunidade única de vivenciar o esplendor musical dos “Pioneiros” nesta sexta-feira, às 20h, no Teatro Goiânia.