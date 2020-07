Opinião Goiás – Pnad Covid-19: nível de ocupação piorou entre maio e junho

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Covid-19 estimou em 84 milhões a população ocupada do país na semana de 14 a 20 de junho, com estabilidade em relação à semana anterior e à semana de 3 a 9 de maio. Entre esses, 8,7 milhões trabalhavam remotamente, contingente que ficou estável em relação à semana anterior e ao período de 3 a 9 de maio.

Coordenadora da pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Maria Lúcia Vieira afirma que o nível de ocupação piorou entre o início de maio e o final de junho.

Maria Lúcia destaca a estabilidade do número de pessoas em trabalho remoto. A pesquisadora comenta o comportamento da população desocupada neste momento de pandemia.

O nível de ocupação foi de 49,3%, permanecendo estável frente à semana anterior e em relação à semana de 3 a 9 de maio. Mais de 3 milhões de pessoas com sintomas de síndrome gripal procuraram estabelecimento de saúde no período avaliado pela pesquisa, que constatou que mais de 15 milhões de pessoas, ou 7,2% da população do país, apresentavam pelo menos um dos 12 sintomas associados à síndrome gripal.