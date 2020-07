Jornal Opinião Goiás – Números da Covid-19 mostram queda em Niterói no início de julho

Cerca de 50 dias depois da implantação do Plano de Transição Gradual para o Novo Normal e do início da abertura gradual das atividades em Niterói, os números do início de julho mostram queda na evolução da Covid-19 na cidade.

Entre os fatores que mais colaboraram para isso, está o de que o município manteve sua política de distanciamento social e restrição de mobilidade, sendo a mais restritiva da Região Metropolitana do Rio de janeiro.

Niterói também fez uma transição planejada e pactuada com os estabelecimentos comerciais, de acordo com um sistema de monitoramento da propagação da infecção pelo novo coronavírus e da capacidade de atendimento aos pacientes nos hospitais da cidade.

De acordo com dados do Comitê Técnico Científico da Prefeitura, os índices de evolução da pandemia estão recuando semanalmente. A ocupação de leitos clínicos e de UTI públicos e privados na cidade caiu de mais de 80% para um percentual entre 25 e 40%.

Um dos integrantes do Comitê, o médico sanitarista e diretor do Instituto de Saúde Coletiva da UFF, professor Aloísio Gomes da Silva Júnior, afirma que mesmo com resultados positivos, Niterói deve manter a vigilância, especialmente pela situação grave nos municípios vizinhos.

O diretor do Comitê Técnico Científico recomenda ainda a manutenção de um controle rigoroso na circulação intermunicipal.

Segundo Aloísio Gomes da Silva Júnior, além disponibilizar banheiros e lavatórios de acesso gratuito em terminais marítimos e rodoviários de Niterói, é preciso dar continuidade às medidas de proteção já adotadas.

Segundo a prefeitura, o número de novos casos semanais para cada 100 mil habitantes está caindo. Na primeira medição, feita na segunda quinzena de maio, no início do plano de reabertura gradual, Niterói tinha 102,8 infectados a cada grupo de 100 mil habitantes. Atualmente, esse índice praticamente caiu à metade.