Oftalmologia Goiânia – Conjuntivite é muito comum no verão

Com o aumento da temperatura e da umidade, a conjuntivite se torna uma doença comum no verão. A conjuntivite é a inflamação da conjuntiva, membrana fina e transparente que reveste o branco dos olhos e o lado de dentro das pálpebras.

Os principais tipos de conjuntivite são:

Conjutivite viral

É a mais comuns no verão por conta do calor e da umidade do ar que favorece a disseminação do adenovírus. O vírus é transmitido através de secreção ou pertences pessoais de algum infectado, como óculos, maquiagem ou toalha.

Conjuntivite bacteriana

Apesar de ser não ser tão comum quanto o tipo viral, pode ser mais grave. A transmissão é feita através do contato direto com a bactéria, podendo acontecer ao tocar em algo contaminado e em seguida nos olhos.

Conjuntivite Alérgica

É causada por alguma substância como ácaro, pólen, pelo de animais, entre outros que entram em contato com os olhos e causam vermelhidão e coceira. Diferente das anteriores, a doença não é transmitida por contato.

Fique atento aos principais sintomas:

Olhos vermelhos e lacrimejantes;

Pálpebras grudadas ao acordar

Sensação de corpo estranho nos olhos;

Inchaço nas pálpebras;

Fotofobia;

Secreção;

Coceira.

Apesar de ser uma doença simples é necessário consultar um oftalmologista assim que os primeiros sintomas aparecerem para obter o diagnóstico e o tratamento adequado para seu caso. Se não tratada devidamente pode comprometer a córnea e causar danos à visão.

