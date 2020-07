O que fazer durante a crise de cólica renal?

Cólica renal é uma dor causada pela passagem do cálculo renal pelos ureteres. Geralmente é uma dor intensa na região lombar que se irradia para o abdômen em direção da região inguinal. As crises de cólica renal podem ser acompanhadas por náuseas e vômitos.

O contrário do que era recomendado no passado, durante as crises deve ser evitada a ingestão exagerada de líquidos. Isso porque o excesso de líquido pode aumentar a pressão da urina no rim e, consequentemente, aumentar as dores.

Para aliviar a dor até que possa se dirigir a emergência você pode fazer uso de analgésicos orais, porém geralmente a dor da cólica renal é tão intensa que pode não melhorar com medicamentos via oral.

Assim que iniciar as cólicas renais o ideal é procurar atendimento médico-hospitalar.

Dr. Victor Rassi Gedda

-Urologista

-CRM-GO 19520 / RQE: 11785

-Título de Especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia

Atendimento em:

-Urologia Geral

-Endourologia

-Uro-oncologia

-Uropediatria

-Cirurgia Laparoscópica