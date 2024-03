O papel do médico com foco em emagrecimento no acompanhamento pós-bariátrica

O médico com foco em emagrecimento tem um papel fundamental no acompanhamento de pacientes bariátricos. Sua atuação inicia antes mesmo da cirurgia através da avaliação do quadro nutricional e metabólico do paciente, identificando quaisquer deficiências nutricionais, como a falta de vitaminas, minerais e etc.

No pós-operatório da cirurgia bariátrica, o acompanhamento médico visa a manutenção do peso, evitar reganho de peso, repor vitaminas e minerais e controlar a compulsão alimentar.

É importante destacar que muitos pacientes que fazem cirurgia bariátrica têm maior risco de desenvolver carências nutricionais devido à redução na capacidade de ingestão e absorção de variados nutrientes, destacando-se a vitamina B12, ferro, cálcio, vitamina D, folato e proteína.

