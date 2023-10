Nutrologia Goiânia – Inflamação aguda e inflamação crônica subclínica

A inflamação é uma resposta natural do corpo a lesões e infecções, desempenhando um papel crucial na recuperação de ferimentos e no combate a doenças. Existem dois tipos principais de inflamação: aguda e crônica subclínica. A inflamação aguda é uma resposta imediata do corpo a lesões ou infecções e é temporária, iniciando o processo de reparo. Por exemplo, quando você trinca o dedo, a dor imediata é resultado da inflamação aguda.

Por outro lado, a inflamação crônica subclínica ocorre em um nível baixo e persistente no corpo, muitas vezes sem sintomas óbvios, podendo prejudicar silenciosamente os vasos sanguíneos e aumentar o risco de doenças cardiovasculares. Fatores de risco como tabagismo e má alimentação podem alimentar essa inflamação, danificando o revestimento dos vasos sanguíneos.

No contexto do exercício físico, a inflamação aguda resulta de microlesões musculares e é benéfica, levando ao fortalecimento muscular. No entanto, o exagero no exercício pode tornar a inflamação aguda prejudicial, causando overtraining. Portanto, equilíbrio é essencial.

A inflamação aguda é uma resposta imediata benéfica a lesões, enquanto a inflamação crônica subclínica é uma ameaça silenciosa à saúde a longo prazo. Compreender essas diferenças é fundamental para adotar um estilo de vida saudável e evitar problemas relacionados à inflamação crônica subclínica.

Quer saber mais? Agende sua consulta com um especialista em nutrologia!

Dr. José Paulo Marques

Especialista em Nutrologia

CRM-GO 23.431

WhatsApp: (62) 99115-0502

Acesse o site: https://nutrologiagoiania.com.br/

Endereço: Av. 136, N° 761, Edifício Nasa Business Style, Sala B14, Goiânia, Go.