Nutrologia – Dra. Tallita Cardoso – Você come a quantidade certa de proteína?

Você pode pensar assim como a maioria das pessoas, que está comendo a quantidade de proteína suficiente.

Mas você sabe qual a quantidade ideal de proteína diária?

Primeiramente é ideal que a proteína seja consumida em todas as refeições, inclusive no café da manhã. A quantidade adequada de proteína consumida diariamente irá depender da estratégia de cada um. De acordo com o objetivo (emagrecer, hipertrofia, saúde, entre outras) e outros fatores individuais, o nutricionista irá definir a estratégia mais adequada afim de conquistar o objetivo e melhora a saúde.

A proteína é essencial para a perda de gordura, aumento do metabolismo e mudanças na composição corporal. Além disso, ela contribui para a destoxificação, equilíbrio hormonal e regulação dos níveis glicêmicos.

Muitos acreditam que o aumento do consumo de proteína pode causar danos renais. Mas será que é verdade? Comer mais proteínas não prejudica a saúde, especialmente se você tem adequados níveis de minerais no corpo.

Qual a quantidade de proteína que você come por dia?

