Nutrologia – Dra. Tallita Cardoso – NADH: Coenzima antienvelhecimento

O NADH, também conhecido como Nicotinamida Adenina Dinucleotídeo é uma forma ativa de vitamina B3 que desempenha um papel vital no metabolismo energético do nosso corpo.

Sua principal função é a produção de energia celular para o organismo, trazendo efeitos benéficos na saúde geral. Além disso, o NADH é uma coenzima antienvelhecimento com propriedades antioxidantes, que auxiliam a neutralizar os radicais livres, protegendo do estresse oxidativo e proporcionando resultados positivos no combate ao envelhecimento.

É importante ressaltar que a suplementação deve ser feita por um nutrólogo que irá avaliar individualmente os benefícios do NADH.

Dra. Tallita Cardoso

CRM-GO 16.283

Médica especialista em Nutrologia

Graduada em Medicina pela PUC-Goiás;

Pós-graduada em Nutrologia pela Associação Brasileira de Nutrologia;

Sócia-diretora da Clínica Mood.se.

