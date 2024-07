Novo Plano Safra foca em sistemas de produção ecologicamente corretos

O Plano Safra 2024/25 intensifica o apoio aos sistemas de produção ambientalmente sustentáveis, oferecendo redução das taxas de juros para a recuperação de pastagens e recompensas para os produtores rurais que implementam práticas agropecuárias sustentáveis.

Carlos Fávaro, ministro da Agricultura e Pecuária, reiterou no programa Bom Dia, Ministro, do CanalGov, que o Governo Federal está incentivando continuamente as boas práticas de sustentabilidade. Serão recompensados os produtores rurais com o Cadastro Ambiental Rural (CAR) analisado e aqueles que adotam práticas agropecuárias sustentáveis.

“Produtores com o Cadastro Ambiental Rural aprovado terão um desconto de 0,5%, e outras práticas de sustentabilidade também receberão mais 0,5%. No total, serão 1% a menos de juros para os produtores que adotam práticas sustentáveis”, detalhou Fávaro.

Entre os 13 programas de financiamento para investimentos, destaca-se o Programa para Financiamento a Sistemas de Produção Agropecuária Sustentáveis (RenovAgro), que permite financiar práticas sustentáveis, como a recuperação de áreas e pastagens degradadas e a implantação de agricultura orgânica.

“O orgânico não é exclusivo dos pequenos produtores. Deve estar presente também em médias e grandes propriedades. Precisamos aumentar a produção de alimentos que utilizam produtos biológicos”, destacou Fávaro.

Novidades do Plano Safra 24/25 incluem o RenovAgro Ambiental, que financiará a recuperação ambiental em áreas embargadas para legalizá-las, e o RenovAgro Palmáceas, que abrange a implantação, melhoramento e manutenção de florestas de dendezeiro e outras espécies dessa família, com foco na produção de energia.

Fávaro reforçou o compromisso do Governo Federal com a produção sustentável. “Estamos lançando um Plano Safra maior que o anterior, um recorde, e incentivando a produção de alimentos com respeito ao meio ambiente”, afirmou o ministro.