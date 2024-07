MDIC ajusta projeção de superávit comercial para 2024

A recente alta do dólar e a recuperação dos preços do petróleo e do minério de ferro levaram o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) a aumentar a previsão de superávit comercial (exportações menos importações) para 2024. A nova estimativa elevou o valor de US$ 73,5 bilhões para US$ 79,2 bilhões.

Atualizada trimestralmente, a projeção, se confirmada, representará um superávit 19,9% menor que o saldo positivo de US$ 98,9 bilhões de 2023. “Apesar de ser inferior ao saldo de 2023, ainda será o segundo maior superávit da história”, afirmou o diretor de Estatísticas e Estudos de Comércio Exterior do MDIC, Herlon Brandão.

Mesmo com a revisão da estimativa, as importações crescerão mais que as exportações em 2024, comparando com os resultados de 2023. O governo espera exportar US$ 345,4 bilhões em 2024, um aumento de 1,7% em relação aos US$ 339,7 bilhões exportados no ano passado. As importações, por sua vez, devem alcançar US$ 266,2 bilhões, um crescimento de 10,6% em relação aos US$ 240,8 bilhões importados em 2023.

Comparado à projeção anterior de abril, as exportações aumentaram US$ 12,8 bilhões, enquanto a previsão de importações subiu US$ 7,1 bilhões. Brandão explicou que a revisão positiva do superávit comercial se deve à recuperação dos preços de commodities internacionais, como petróleo e minério de ferro, além do aumento da safra de café.

No que diz respeito às importações, Brandão apontou que a alta está relacionada à recuperação da renda dos brasileiros, que impulsiona a compra de bens de consumo. Ele também mencionou a recuperação da atividade industrial, que estimula a importação de bens de capital (máquinas e equipamentos).