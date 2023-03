Mastopexia com prótese com alça muscular: qual a indicação?

Você sabe o que é a Mastopexia com Prótese com Alça Muscular? O nome pode ser complicado, mas o procedimento é simples e seguro. Para você entender como ele ocorre, vamos te explicar por partes.

Mastopexia é o procedimento realizado para levantar as mamas flácidas, já a inclusão da Alça Muscular se refere a uma nova técnica na qual se usa parte do músculo peitoral maior para dar mais suporte às próteses de silicone implantadas, ajudando a melhorar os resultados e mantê-los firmes por mais tempo.

Entre os diversos benefícios da técnica, podemos citar o suporte adicional como um dos principais, já que ele dá mais estabilidade ao implante de silicone, além de aliviar a pressão da prótese sobre a pele, diminuindo os riscos de alargamento das cicatrizes.

Por ser um procedimento que tem como foco principal levantar as mamas, a Mastopexia com Prótese com Alça Muscular é indicada principalmente para pessoas com flacidez, seja por conta de gestações, flutuações de peso ou grande perda de peso, como acontece no caso de cirurgias bariátricas, por exemplo. Além disso, também é indicado para corrigir assimetrias que podem prejudicar o bem-estar e a autoestima.

Para garantir o sucesso do procedimento, é preciso contar com um cirurgião plástico experiente e de confiança, que poderá te ajudar a entender as possibilidades do procedimento e possíveis resultados.

