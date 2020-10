LBV arrecada brinquedos para crianças em situação de vulnerabilidade social em Goiânia

A Legião da Boa Vontade (LBV), mobiliza a comunidade a participar da campanha de arrecadação de brinquedos, novos e em bom estado de conservação, para serem distribuídos às crianças atendidas pela instituição nas cidades de Goiânia, Anápolis e Inhumas, por ocasião do Dias das Crianças.

A campanha acontece durante todo o mês de outubro.

O Centro Comunitário de Assistência Social da LBV desenvolve vários serviços e programas que visam fortalecer os vínculos familiares e comunitários, além de prevenir, por meio de informações e atividades socioeducativas, situações de vulnerabilidade e de risco a crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e famílias em vulnerabilidade social.

Devido a pandemia do coronavírus, desde o mês de março as atividades presenciais estão suspensas, mas a LBV continua amparando as famílias com doação de cestas de alimentos, kits com produtos de limpeza e atividades lúdicas à distância direcionadas às crianças e adolescentes.

Para doar, basta entregar no Centro Comunitário de Assistência Social da LBV, localizado na Rua Jamil Abraão, 645 – Setor Rodoviário. O telefone para informações, é; (62) 3531-5000.