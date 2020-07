Jornal Opinião Goiás – Voluntários dos testes de vacina chinesa contra Covid-19 recebem 1ª dose nesta terça

Vacina chinesa contra o coronavírus começa a ser testada a partir dessa terça-feira (21) no Brasil. Vinte mil doses da vacina, que está sendo desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac, chegaram na madrugada desta segunda-feira (20) a São Paulo. Nesta terça-feira (21), 890 profissionais de saúde que se inscreveram como voluntários no teste da vacina vão receber a primeira dose do imunizante.

Na cidade de São Paulo, o centro de pesquisa responsável por acompanhar esses voluntários é o Hospital das Clínicas. O infectologista Esper Kallas explicou como vai ser a pesquisa. Cada voluntário vai receber duas doses da vacina e vai ter que informar diariamente os pesquisadores sobre sua situação de saúde.

Além do Hospital das Clínicas, outros 11 centros de pesquisa, no Distrito Federal e em outros 4 estados, Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Ao todo, 9 mil voluntários vão participar da terceira e última etapa de testes da vacina.

A coordenação geral da pesquisa no Brasil é do Instituto Butantan. Segundo o diretor do Instituto, Dimas Covas, a expectativa é de que até setembro seja possível concluir a primeira etapa da pesquisa e, se comprovada a eficácia, já no começo do ano que vem, será possível ter acesso à vacina.

A notícia chega no mesmo dia em que saíram resultados positivos da segunda fase de testes da vacina que está sendo desenvolvida pela universidade britânica de Oxford, que também vai ser testada no Brasil. Os resultados comprovaram a segurança e a capacidade de imunização da vacina britânica. No Brasil, a pesquisa da vacina de Oxford está sendo coordenada pela Fiocruz e pela rede D’or de hospitais privados.