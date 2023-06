Jornal Opinião Goiás – Voluntários de Coração doam cestas de alimentos arrecadados no Circuito Anapolino de Corrida de Rua

Siga no Twitter

O Programa Voluntários de Coração iniciou nesta sexta-feira, 16, a entrega dos alimentos arrecadados na primeira etapa do Circuito Anapolino de Corrida de Rua. A ação foi realizada na Escola Municipal Alfredo Jacomossi, na região norte, e contou com a presença da primeira-dama e deputada estadual, Vivian Naves, da secretária de Integração, Eerizania Freitas, e de atletas que participaram do circuito de corrida.

Ao todo, cerca de seis toneladas de alimentos foram arrecadadas somente na primeira etapa do circuito, que ainda terá mais três. “Cada atleta se torna um agente social do bem, pois ao fazer sua inscrição para participar da corrida de rua, leva dois quilos de alimentos não perecíveis. E além da corrida, temos grandes parceiros, como a OVG, outras empresas e também o Arraiana, que é uma das estratégias que temos para arrecadar alimentos para as famílias anapolinas”, disse Vivian Naves.

Aproximadamente 300 cestas com os alimentos arrecadados foram entregues às famílias da região. “Temos a oportunidade de participar desse momento solidário ao contribuirmos com a nossa inscrição em forma de alimentos. E hoje estamos aqui e vimos que esse alimento chega aonde realmente é necessário”, comentou Lilian Regina Carmona, que representou os atletas participantes do circuito.

A ação do programa Voluntários de Coração também leva às famílias outros serviços ofertados pela Secretaria de Integração, como atualização e inclusão no Cadastro Único, que garante o recebimento de benefícios municipais e federais, além de atendimentos do programa Criança Feliz, referenciamento de famílias, encaminhamento para o Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM). Além disso é realizada a divulgação da rede de apoio a mulheres vítimas de violência, inscrições em cursos profissionalizantes oferecidos pelo Espaço da Oportunidade, confecção de currículos e encaminhamento ao mercado de trabalho através do Sistema Nacional de Empregos (SINE) e entrega de mudas de plantas frutíferas realizada pela Secretaria de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos.

Fonte: Prefeitura de Anápolis.