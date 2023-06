Jornal Opinião Goiás – Produção goiana de trigo tem previsão de recorde na Safra 2023

A produção goiana de trigo deve atingir 183,9 mil toneladas na Safra 2023. De acordo com a Gerência de Inteligência de Mercado da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), que analisou os dados divulgados na última terça-feira (13/6) pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o volume é o maior da série histórica da cultura, iniciada, em Goiás, no ano de 1982. O recorde é puxado principalmente pelo aumento da área plantada de trigo em Goiás. Os 80,0 mil hectares projetados para a cultura na safra atual também representam a maior área do cereal já registrada no Estado.

Na comparação com o ciclo anterior (2022), o volume estimado para a produção goiana de trigo no ciclo atual representa um crescimento de 36,2%. No caso da área plantada, a expansão projetada é de 33,3%. “Do último levantamento pra cá, houve uma mudança relevante nas estimativas relacionadas à triticultura estadual. Tudo indica que vamos colher um resultado histórico na produção de trigo, e assumir a sexta posição no ranking dos Estados produtores. É uma grande notícia. Quer dizer que o produtor goiano identificou uma oportunidade de mercado e está investindo nela”, comemora o titular da Seapa, Pedro Leonardo Rezende.

Volume total

Reafirmando boletins anteriores, o 9º Levantamento da Safra de Grãos da Conab indica que Goiás deve permanecer na terceira posição entre os maiores produtores do País, atrás apenas de Mato Grosso e Paraná. Segundo a Companhia, as lavouras goianas devem entregar 31,0 milhões de toneladas de grãos na Safra 2022/2023, aumento de 7,6% em relação à Safra 2021/2022. Os dados coletados apontam crescimento também na área plantada e na produtividade média. A área plantada com grãos no Estado deve totalizar 7,1 milhões de hectares e o rendimento médio, 4,4 toneladas por hectare. Frente à safra anterior, o avanço é de 1,7% e 5,8%, respectivamente.

Ainda de acordo com a Conab, Goiás deve se manter como maior produtor nacional de sorgo (1,3 milhão de toneladas) e girassol (48,7 mil toneladas). No que diz respeito às principais culturas, o Estado deve se posicionar como terceiro maior produtor de soja (17,7 milhões de toneladas); quarto maior de milho (11,3 milhões de toneladas) e feijão (281,3 mil toneladas); e quinto de algodão (122,4 mil toneladas).

LSPA e estoques

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou o Levantamento Sistemático da Produção Agrícolas (LSPA) e a Pesquisa de Estoques. Os dados da LSPA apontam para um recorde na área plantada de cereais, leguminosas e oleaginosas em 2023 no Estado. Os 6,8 milhões de hectares estimados pelos técnicos do órgão representam um avanço de 4,6% na comparação com 2022. Há perspectiva de crescimento de 8,1% na produção total estadual de cereais, leguminosas e oleaginosas, atingindo 29,5 milhões de toneladas.

Já a nova edição da Pesquisa de Estoques traz números referentes ao segundo semestre de 2022. No período, o Estado registrou 2,6 milhões de toneladas de estoques, resultado praticamente estável em comparação com o segundo semestre de 2021. Os estabelecimentos armazenadores somaram 580 unidades, sendo que 415 deles contavam com silos, 191 com armazéns graneleiros e granelizados e 144 com armazéns convencionais, estruturais e infláveis. Os municípios goianos com maiores estoques foram Rio Verde e Jataí, respectivamente.

Fonte: Emater – Governo de Goiás.