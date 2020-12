Jornal Opinião Goiás – Valor da Produção Agropecuária de 2020 está perto de R$ 886 bilhões

O valor é 15,1% acima do valor de 2019. As lavouras tiveram um acréscimo de 19,2% e a pecuária, 7,3%

O Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) de 2020, estimado com base nas informações de novembro, é de R$ 885,8 bilhões. O valor é 15,1% acima do valor de 2019, que foi de R$ 769,8 bilhões. As lavouras tiveram um acréscimo de valor de 19,2% e a pecuária, 7,3%.

Sete produtos das lavouras puxaram o VBP deste ano em relação ao ano passado: amendoim (36,3%), arroz (35,5%), cacau (23,7%), café (39,8%), milho (20,9%), soja (40,4%) e trigo (48%). Na pecuária, os destaques são carne bovina (14,5%), suína (23,3%) e ovos (10,1%).

Esses resultados positivos foram, em geral, obtidos pelos preços e pelas exportações. “O mercado internacional mostra-se atrativo devido à taxa de câmbio favorável e ao crescimento da demanda mundial de produtos da agropecuária”, explica o coordenador geral de Avaliação de Políticas e Informação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, José Garcia Gasques.

Cinco produtos não apresentaram resultados favoráveis neste ano: banana (-12,6%), batata-inglesa (-27,2%), tomate (-11,7%), uva (-14%), e carne de frango (-4%).

Resultados Regionais

Valor Bruto Da Produção Agropecuária (Valores Em Reais*)

POSIÇÃO REGIÃO 2020 1º Centro-Oeste 294.796.289.263 2º Sul 217.326.322.716 3º Sudeste 214.029.213.691 4º Nordeste 82.971.625.085 5º Norte 55.617.055.163 POSIÇÃO ESTADOS 2020 1º Mato Grosso 165.769.301.878 2º Paraná 115.001.205.973 3º São Paulo 105.513.636.720 4º Minas Gerais 94.418.065.730 5º Rio Grande do Sul 72.649.563.462 6º Goiás 72.162.683.764 7º Mato Grosso do Sul 55.350.792.269 8º Bahia 41.160.656.984 9º Santa Catarina 29.675.553.281 10º Pará 19.661.444.302

Por regiões, o Centro-Oeste lidera a estimativa do VBP, puxado pelo estado do Mato Grosso. Em seguida, aparece o Sul, com destaque para o Paraná, depois vem Região Sudeste (São Paulo), Nordeste e Norte.

Prognóstico para 2021 estima VBP de R$ 1,025 trilhão

Ainda preliminares, os números disponíveis mostram um VBP de R$ 1,025 trilhão para o próximo ano. As lavouras apresentam um crescimento em relação a este ano de 19,2%, e a pecuária de 15,1%. Conforme a análise das projeções, milho e soja continuam apresentando crescimento. Além desses, cacau, arroz, trigo, carne bovina e carne suína apresentam indicações de bom desempenho.

O faturamento previsto para a soja é de R$ 328,6 bilhões, para o milho, R$ 112,8 bilhões, e para carne bovina R$ 139,9 bilhões.

Os levantamentos divulgados pela Conab e IBGE mostram, adicionalmente, que as previsões de safras são boas para o próximo ano. Gasques observa, ainda, que todas as carnes (bovina, suína, frango) indicam recorde de VBP em 2021.

Informações: MAPA