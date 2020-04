Jornal Opinião Goiás – Vai à feira ou ao supermercado? Atenção, pois coronavírus pode sobreviver até 4 dias em embalagens

Além dos cuidados que devem ser tomados ao sair de casa para ir a supermercados e feiras, em meio a pandemia, as pessoas também devem dar uma atenção especial à higienização das compras ao chegar em casa. Segundo o professor de Infectologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) Edmilson Migoswiski, dependendo da superfície, o novo coronavírus pode sobreviver por até 4 dias no ambiente.

Sonora: “A viabilidade do vírus varia muito de acordo com a superfície em que o vírus está e a temperatura ambiental, luminosidade e também umidade. Dependendo da situação, pode ser de três, quatro dias. Papel, 4 dias. Do plástico, 24 a 48 horas. Se você colocar a embalagem no sol, por exemplo, esse vírus vai inviabilizar mais rápido. Mas se colocar num local fresquinho aí não, num lugar ensolarado é o melhor a se fazer.”

Frutas, legumes e verduras também podem ser vetores do novo coronavírus e são necessários cuidados tanto para armazenamento, quanto no consumo.O professor indica os procedimentos que devem ser adotados na higiene desses alimentos.

Sonora: “Pode ser água e sabão. Ou água sanitária, também é bom pra passar e matar esse vírus. Essas substâncias que se coloca nos vegetais folhosos quase sempre são à base de água sanitária, base de cloro. A água sanitária, então, pode diluir e fazer a higienização dessas verduras e frutas.”

As embalagens de produtos industrializados também merecem atenção, pois são manipuladas por várias pessoas desde a fábrica até a sua disposição nas prateleiras e gôndolas de estabelecimentos comerciais, como explica o infectologista Edmilson Migoswiski.

Sonora: “Você pode deixar reservado isso num lugar bem ensolarado. Outra coisa é se abrir essa embalagem e transpor o alimento numa embalagem plástica tendo o controle da higienização da mesma. Tendo também o cuidado de desprezar a embalagem externa num lugar seguro.”

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o novo coronavírus necessita de um hospedeiro para se multiplicar. A transmissão ocorre somente de pessoa para pessoa, de forma direta ao ter contato com um indivíduo contaminado, ou indireta, tendo contato com uma superfície contaminada e não higienizando as mãos posteriormente de forma correta.