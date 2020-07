Jornal Opinião Goiás – União coloca à venda quatro imóveis no Rio Grande do Norte

Juntas, as propriedades, localizadas em Natal e no município de Ceará Mirim, têm avaliação mínima de R$ 627 mil

A Superintendência do Patrimônio da União no Rio Grande do Norte publicou dois avisos de concorrência pública para alienação de quatro imóveis, sendo dois terrenos localizados em Natal, capital do estado, e outros dois no município de Ceará Mirim, também no Rio Grande do Norte. Somados, os imóveis têm valor mínimo de avaliação de R$ 627 mil.

“A venda desses ativos está alinhada ao programa de desestatização dos imóveis da União. Em Natal, os dois imóveis possuem interesse de mercado, sendo necessário disponibilizá-los para que se transformem em recursos para a sociedade e deixem de ser fator de depreciação, em virtude do abandono”, explicou Rômulo Campos, superintendente do Patrimônio da União no Rio Grande do Norte.

A concorrência pública para venda dos imóveis de Natal será realizada no dia 27 de agosto. São dois terrenos localizados no bairro da Ribeira, um de 211 m² e outro de 293 m². O valor mínimo de avaliação é de R$ 115 e de R$ 205 mil, respectivamente. Os interessados podem apresentar suas propostas até às 10h do dia 27 de agosto. A abertura dos envelopes será iniciada às 10h05 do mesmo dia.

Já em Ceará Mirim, o valor mínimo dos terrenos – medindo 459 m² e 1. 219 m² – é de R$ 91 e de R$ 216 mil, respectivamente. Os interessados têm até às 10h do dia 17 de setembro para entregar suas propostas. A abertura dos envelopes será no mesmo dia, a partir das 10h05.

Cópias dos editais e outras informações sobre as concorrências públicas podem ser solicitadas pelo e-mail alienacao.spurn@planejamento.gov.br, ou via telefone pelo número (84)3220-3500 ou pelo (84)3220-3516. Mais informações estão disponíveis no site de imóveis da União.