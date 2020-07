Jornal Opinião Goiás – Conselho do PPI aprova relatório do modelo jurídico e operacional de Angra 3

Resolução publicada também transfere ao Conselho Nacional de Política Energética as competências para viabilização da usina

Foi publicada no Diário Oficial da União a Resolução nº 139/2020, do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (CPPI), que aprova o relatório do Comitê Interministerial acerca do modelo jurídico e operacional para viabilização da Usina Termonuclear Angra 3.

A resolução também transfere para o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) as competências, inicialmente atribuídas ao CPPI, para a continuidade dos trabalhos de viabilização da usina.

A Usina Nuclear Angra 3, cujo projeto tem 1.405 MW de potência instalada, conta com 67,1% das obras civis já executadas. A conclusão do restante envolve investimentos estimados em R$ 17 bilhões.