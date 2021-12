Jornal Opinião Goiás – SouGOV.BR lança mais oito serviços aos servidores públicos federais

O Ministério da Economia acaba de lançar mais oito serviços digitais na plataforma SouGOV.BR, exclusivamente para o público de 1,3 milhão de servidores públicos federais ativos e aposentados, seus pensionistas e anistiados políticos civis do poder Executivo federal.

O SouGOV.BR é a plataforma tecnológica do governo federal desenvolvida para facilitar o acesso dos servidores aos serviços de gestão de pessoas no âmbito do poder Executivo federal civil. O canal é fruto da transformação digital que está sendo implementada na Administração Pública federal e que vem automatizando e padronizando os processos de gestão de pessoas, para facilitar o trabalho dos líderes de equipe e proporcionar mais celeridade e qualidade no atendimento aos servidores.

Lançado em maio de 2021, o aplicativo SouGOV.BR encerra o ano com mais de 850 mil usuários e um novo pacote de entregas, totalizando 42 serviços disponíveis na palma da mão. A previsão é oferecer mais 37 serviços em 2022 e outros três em 2023, somando mais de 70 serviços digitais em um único canal.

Novidades

O destaque dessa última entrega é o módulo Currículo e Oportunidades, em que os servidores podem consultar, pelo aplicativo ou na versão web do SouGOV.BR, as vagas abertas para movimentações dentro da Administração Pública federal.

A funcionalidade Currículo já era oferecida pelo SouGOV.BR e permite o cadastro de currículos pelos servidores, facilitando os processos de seleção interna e gestão de talentos. O sistema já conta com mais de 135 mil currículos cadastrados.

O encaminhamento do Comprovante de Rendimento Extra Siape também está entre os novos serviços do SouGOV.BR. O documento é uma exigência legal aos servidores que têm mais de uma renda oriunda do governo, qualquer que seja o ente federativo. A Administração Pública utiliza as informações para avaliar se o pagamento a servidores públicos federais (ativos ou inativos) e seus pensionistas respeita o teto remuneratório.

Os usuários do SouGOV.BR passam a contar, ainda, com a funcionalidade Opção de Função, por meio da qual o servidor designado para uma função comissionada escolhe uma entre as três opções legais – FCT, DAS ou NES. Para completar o pacote de entregas, estão disponíveis os requerimentos de Auxílio-Alimentação, Ajuda de Custo, Averbação do Tempo de Contribuição, Certificado Digital e Declarações de Aposentadoria e de Fundamento Legal.

Entre os demais serviços oferecidos anteriormente na plataforma SouGOV.BR estão o envio do Atestado de Saúde, o acesso ao Comprovante de Rendimentos e ao Contracheque, a atualização de Dados Cadastrais e a Prova de Vida Digital, que já contabiliza 200 mil vidas comprovadas.

Em outubro, foi lançado o SouGOV.BR Líder, desenvolvido especialmente para o gerenciamento de equipes. Por meio da funcionalidade, os chefes ou substitutos têm acesso automático e restrito a dados gerenciais como férias, afastamentos e outras informações que auxiliam na organização do trabalho e na tomada de decisões.

Todos os serviços podem ser acessados tanto pelo aplicativo SouGOV.BR, no celular ou pelo computador. A lista completa dos serviços está disponível no SouGOV.BR.