Jornal Opinião Goiás – Pagamentos liberados em dezembro para bolsistas do PBP e para o PET somam mais de R$ 16 milhões

Um total de R$ 16.127.300 milhões foram liberados neste mês para pagamentos de bolsistas do Programa de Bolsa Permanência (PBP) e do Programa de Educação Tutorial (PET), além de verba de custeio para o PET.

Só nessa quinta-feira (23/12), foram liberados R$ 13.116.500 milhões que beneficiam 18.147 bolsistas do PBP e PET que recebem o pagamento do mês de dezembro antes do que o previsto. São R$ 8.045.800 milhões para atender os 9.246 bolsistas do PBP e R$ 5.070.700 milhões para os 8.901 bolsistas do PET, sendo que 787 deles são professores tutores do programa. Os demais R$ 3.010.800 milhões liberados antes são destinados a despesas de custeio no âmbito do PET.

O PET concede bolsas a professores mestres e doutores, que são os tutores, e a estudantes de graduação participantes de grupos de tutoria instituídos, no âmbito das instituições de ensino superior, tanto públicas como privadas. Ao estimular a realização de atividades de ensino, pesquisa e extensão, o PET visa aprimorar os cursos de graduação e formar profissionais de alto nível para todos os segmentos do mercado de trabalho.

Já o PBP concede auxílio financeiro a estudantes de graduação, matriculados em instituições federais de ensino superior, com o objetivo de viabilizar a permanência no curso de graduação e de contribuir para a diplomação dos estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, em especial os indígenas e quilombolas.

Em até cinco dias úteis, os valores pagos para os bolsistas estarão creditados nas contas bancárias de todos os 18.147 bolsistas do PET e do PBP que estão em situação regular de participação nos programas neste mês de dezembro.