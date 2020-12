Jornal Opinião Goiás – Sonda Chang’e 5 da China decola da lua carregando amostras lunares

Chang’e 5 coletou as primeiras amostras de lua fresca em deceades.

A China lançou uma pequena nave espacial da superfície da lua na próxima etapa crítica na ambiciosa missão Chang’e 5 de trazer amostras lunares para a Terra.

A pequena sonda, que estava no topo do módulo de pouso Chang’e 5, decolou do Oceanus Procellarum às 10:10 EST na quinta-feira (15:10 GMT / 23:10 horário de Pequim) carregando consigo as primeiras amostras lunares frescas desde 1976.

Seis minutos depois, a espaçonave em ascensão alcançou a órbita lunar, marcando um grande marco na missão Chang’e 5 de devolver amostras lunares à Terra . O trabalho do veículo de subida agora é encontrar o orbitador Chang’e 5 enquanto ainda circula a lua, e então transferir sua carga preciosa para uma cápsula de retorno para a viagem de volta para casa.

O próximo estágio é um encontro extremamente desafiador e atracação entre o pequeno veículo de ascensão e o orbitador Chang’e 5 enquanto orbita a lua. A atividade precisa ser automatizada devido ao atraso na comunicação através dos cerca de 236.000 milhas (380.000 quilômetros) entre a Terra e a lua.

As duas espaçonaves iniciarão uma abordagem final em algum momento no sábado (5 de novembro) e concluirão o acoplamento 3,5 horas depois. Se tudo correr bem, a China se preparará para a etapa final da jornada para entregar as primeiras amostras lunares à Terra em 44 anos.

As amostras lunares não voltarão para casa imediatamente. A espaçonave Chang’e 5 terá que esperar alguns dias na órbita lunar por uma janela estreita para acionar seus motores e se dirigir à Terra.

O timing cuidadoso dessa manobra de injeção trans-terrestre permitirá que o orbitador entregue o módulo de reentrada na Terra no momento preciso para pousar em Siziwang Banner, Mongólia Interior – o mesmo local usado pela Administração Espacial Nacional da China para retornar os astronautas para casa a bordo da nave espacial Shenzhou.

A viagem de volta à Terra durará 112 horas – pouco mais de quatro dias e meio – antes da tentativa de reentrada. Como as espaçonaves que voltam da lua estão viajando mais rápido do que aquelas que voltam da órbita baixa da Terra, como viagens da Estação Espacial Internacional, o módulo de reentrada Chang’e 5 vai ricochetear na atmosfera uma vez para ajudá-lo a desacelerar antes de tomar um último mergulho na Terra.

A missão Chang’e 5 para coletar amostras lunares e trazê-las para casa começou em 23 de novembro com o lançamento de um foguete Longa Marcha 5 do sul da China. A espaçonave entrou em órbita ao redor da lua quatro dias e meio depois.

O módulo de pouso Chang’e 5 fez seu toque espetacular em 1º de dezembro e quase imediatamente começou a tirar imagens e coletar amostras lunares com uma furadeira e uma concha. Um recipiente especial para as amostras lunares foi preenchido e a amostragem concluída dentro de 19 horas após o pouso e transferida para o veículo de subida.

O veículo de subida pesa apenas algumas centenas de quilogramas e precisava acelerar a velocidades de mais de 3.735 milhas (6.011 quilômetros) por hora por hora ou pouco mais de 1 milha (1,67 quilômetros) por segundo para atingir a órbita lunar.

O orbitador Chang’e 5, do qual o módulo de pouso e o veículo de ascensão se separaram no final de novembro antes do pouso lunar, está atualmente em órbita lunar aguardando a chance de se encontrar e atracar com o ascensor.

Levará cerca de dois dias para as duas espaçonaves sincronizarem suas órbitas o suficiente para permitir um encontro e uma tentativa de acoplamento. A dupla terá uma pequena janela de 3,5 horas para conduzir a manobra com sucesso.

Se a nave espacial acoplar com sucesso, o contêiner com as amostras será transferido para a cápsula de reentrada anexada ao orbitador.