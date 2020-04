Jornal Opinião Goiás – Sergio Moro confirma sua demissão junto ao Ministério da Justiça e justifica decisão

Após rumores de uma possível saída de Sergio Moro do Ministério da Justiça ontem, nesta sexta-feira (24/04) foi confirmado a demissão que foi motivada pela decisão do presidente Jair Bolsonaro de exonerar o diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, indicado pelo ex-ministro.

Sergio Moro ao anunciar a demissão, em pronunciamento que ocorreu as 11 horas , esclareceu que disse ao Bolsonaro que não se opunha à troca de comando na Polícia Federal, mas que o presidente deveria apresentar justificativa para isso.

“Presidente, eu não tenho nenhum problema em troca do diretor, mas eu preciso de uma causa, (como, por exemplo), um erro grave”, disse Moro. “O presidente me disse mais de uma vez, expressamente, que ele queria ter uma pessoa do contato pessoal dele, que ele pudesse ligar, que ele pudesse colher informações, que ele pudesse colher relatórios de inteligência, seja diretor, seja superintendente. E realmente não é o papel da Polícia Federal prestar esse tipo de informação”, declarou.

De acordo com Sergio Moro, a autonomia da Polícia Federal “é um valor fundamental que temos que preservar dentro de um estado de direito”. e que a troca de comando na PF seria uma interferência política na corporação. Ele destacou que o presidente Jair Bolsonaro admitiu isso.

“Falei para o presidente que seria uma interferência política. Ele disse que seria mesmo”, revelou Moro.

Sergio Moro complementou que saída do ministério é para preservar a própria biografia e para não contradizer o compromisso que assumiu com o presidente Jair Bolsonaro: de que o governo seria firme no combate à corrupção.

“Tenho que preservar minha biografia, mas acima de tudo tenho que preservar o compromisso com o presidente de que seríamos firmes no combate à corrupção, a autonomia da PF contra interferências políticas”, acrescentou.

Moro destacou que ao contrário do que aparece no “Diário Oficial”, ele não assinou a exoneração de Maurício Valeixo, tão pouco o diretor-geral da PF pediu para sair.

Na publicação no “Diário Oficial”, consta a assinatura do ex-ministro Sergio Moro e a informação de que Maurício Valeixo saiu “a pedido”.

“Eu não assinei esse decreto e em nenhum momento o diretor da PF apresentou um pedido oficial de exoneração”, disse.

Sergio Moro esclareceu que quando convidado pelo presidente Jair Bolsonaro para assumir o ministério, o presidente garantiu “carta-branca” para nomear quem desejasse, inclusive para o comando da Polícia Federal.

“Foi me prometido na ocasião carta branca para nomear todos os assessores, inclusive nos órgãos judiciais, como a Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal”, afirmou Moro.

Destaques do dia

O Ministro @SF_Moro demonstrou na coletiva seu compromisso, acima de tudo, com o Estado de Direito no Brasil. Seu anúncio de demissão foi devastador. As acusações gravíssimas feitas diretamente ao presidente @jairbolsonaro precisam ser averiguadas imediatamente. Dia muito triste. — Marcel van Hattem (@marcelvanhattem) April 24, 2020

A PF deveria ser um órgão de Estado e não de governo! É revoltante e totalmente inaceitável querer transformá-la em um… Publicado por REGUFFE – Oficial. em Sexta-feira, 24 de abril de 2020

O @SF_Moro tem uma vida de grandes serviços prestados ao País na moralização e no combate à corrupção. Lamentável que essa situação tenha chegado a esse ponto. — Ronaldo Caiado (@ronaldocaiado) April 24, 2020

Sérgio Moro reafirmou ser um homem íntegro e comprometido com o combate à corrupção e ao crime organizado ao pedir demissão por não aceitar interferência política no Ministério da Justiça. Lamento a sua saída e desejo sucesso em suas próximas missões. — João Amoêdo (@joaoamoedonovo) April 24, 2020

O trabalho realizado sempre foi técnico.

Durante a epidemia trabalhamos mais próximos, sempre pensando no bem comum.

Parabéns pelo trabalho Ministro @SF_Moro. O país agradece!

Outras lutas virão! — Henrique Mandetta (@lhmandetta) April 24, 2020

É gravíssima a denúncia de tentativa de escolha pelo presidente da República de dirigentes da Polícia para interferir em… Publicado por Deltan Dallagnol em Sexta-feira, 24 de abril de 2020

Lamentamos a saída de um ministro da estatura de Sérgio Moro. Que tenha sucesso em sua nova caminhada e que o presidente Jair Bolsonaro escolha um substituto a altura. Nosso Brasil não vai parar. Vamos seguir em frente. pic.twitter.com/7Uq43iLWy2 — Vanderlan Cardoso (@Vanderlan_VC) April 24, 2020

Sai Moro e entra Mourão. — Danilo Gentili (@DaniloGentili) April 24, 2020

Amados, para que não haja dúvidas sobre o que penso, uma vez que minha voz ( tosse) não me permite atender as muitas… Publicado por Janaína Paschoal em Sexta-feira, 24 de abril de 2020

A saída de Sérgio Moro , o maior herói vivo do país , é trágica. É um erro que coloca sob suspeita o governo e, em época de confinamento , deixa mais presa ainda a nação, perplexa em sua inocência. — Adrilles Jorge (@AdrillesRJorge) April 24, 2020

Sinto muito pela saída de @SF_Moro do Governo. Não só por ser meu padrinho de casamento, mas principalmente pela sua conduta exemplar de cidadão, juiz e Ministro. Sempre terá minha profunda admiração, bem como a gratidão de todos os brasileiros de bem. Obrigada, Moro! pic.twitter.com/1ULP6KLMjZ — Carla Zambelli (@CarlaZambelli38) April 24, 2020

A demissão do Ministro da Justiça, Sérgio Moro, é uma sinalização muito ruim à sociedade, já que ele simboliza o combate à corrupção e era um dos auxiliares mais bem avaliados do presidente Jair Bolsonaro. — Carlos Sampaio (@carlossampaio_) April 24, 2020

Quando a gente acha que não dá pra piorar, @jairbolsonaro comete o maior erro: provocar a DEMISSÃO do @SF_Moro🚨 A demissão vem após várias INTERFERÊNCIAS POLÍTICAS na PF. Bolsonaro NÃO CUMPRIU O PROMETIDO de dar AUTONOMIA e INVIABILIZOU O TRABALHO DO MORO.#BolsonaroTraidor — Vinicius Poit (@ViniciusPoit) April 24, 2020

Moro sai expondo graves interferências de Bolsonaro e testemunhando sobre crimes de responsabilidade: – Bolsonaro queria agir politicamente na Polícia Federal;

– Queria receber informações sigilosas;

– Estava preocupado com inquéritos no STF. — Alessandro Molon (@alessandromolon) April 24, 2020

Um duro golpe. A saída de Moro acaba com um dos pilares do governo. Só posso lamentar e dizer, @SF_Moro estou contigo. Pergunta que ficar no ar: porque a troca na PF ? — Coronel Tadeu (@CoronelTadeu) April 24, 2020

Entraremos ainda hoje com pedido de impeachment do Presidente da República, a partir das graves denúncias feitas pelo agora ex-ministro da justiça. — Randolfe Rodrigues (@randolfeap) April 24, 2020

É hora de falar. Pr está cavando sua fossa. Que renuncie antes de ser renunciado. Poupe-nos de, além do coronavírus, termos um longo processo de impeachment. Que assuma logo o vice para voltarmos ao foco: a saúde e o emprego. Menos instabilidade, mais ação pelo Brasil. — Fernando Henrique Cardoso (@FHC) April 24, 2020