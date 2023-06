Jornal Opinião Goiás – Seleção de estagiários do Governo de Goiás: últimos dias para inscrição.

Termina na próxima segunda-feira (12/06) o prazo para se inscrever no processo seletivo simplificado de estagiários do Governo de Goiás. A inscrição é gratuita e deve ser realizada no Portal de Seleção (selecao.go.gov.br).

São ofertadas 105 vagas, em mais de 40 áreas de conhecimento, para estudantes de Ensino Superior de instituições credenciadas no Programa de Estágio do Estado de Goiás. Os novos estagiários atuarão nos diversos órgãos e unidades do Executivo estadual.

ESTAGIÁRIOS

O programa oferece bolsa estágio no valor de R$ 1 mil, além de R$ 100,00 de vale-transporte e seguro coletivo contra acidentes pessoais. Os aprovados terão jornada de estágio de quatro horas diárias, totalizando 20 horas semanais, no período matutino ou vespertino. O contrato será de no mínimo seis meses, podendo ser renovado por até dois anos.

Para participar da seleção, os candidatos devem estar matriculados e com frequência regular em instituições de ensino reconhecidas pelo MEC e conveniadas com o governo estadual para o programa de estágio.

Outro pré-requisito é estar cursando, no ato da contratação, no mínimo o segundo ano, no caso de curso de periodicidade anual, ou o 3º semestre, em formações de frequência semestral. O edital veda a participação de alunos que estejam no último período de faculdade.

A seleção dos candidatos será em etapa única, por meio de análise curricular. O resultado será divulgado no Portal de Seleção, em 23 de junho. Os candidatos com bom desempenho e que não tenham sido aprovados dentro do número de vagas terão seus currículos incluídos no Banco de Talentos do Estado, podendo ser chamados para vagas futuras.

Fonte: Governo do Estado de Goiás.