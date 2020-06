Jornal Opinião Goiás – Sebrae desenvolve protocolos para retomada das atividades de micro e pequenas empresas

Orientar e dar suporte às micro e pequenas empresas na retomada das atividades econômicas. Esse é o objetivo de um projeto do Sebrae realizado a pedido da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade (Sepec), do Ministério da Economia.

As orientações para uma volta segura estarão 100% disponíveis a partir do dia 15 de junho. Esses protocolos serão adequados a cada setor da economia e alguns deles já estão publicados no site do Sebrae.

Quarenta e sete segmentos foram analisados, o que representa 13 milhões de empresas. As informações vão desde como garantir a segurança de funcionários, uso de equipamentos de proteção individual, como receber e entregar mercadorias evitando a contaminação pelo coronavírus, até orientações financeiras e logísticas. Tudo no formato de vídeos e e-books.

De acordo com Carlos Melles, presidente do Sebrae, essa é a primeira vez que o país está trabalhando em crédito não subsidiado, para esse segmento da economia, com garantia total do governo. A ideia é colocar 30% do faturamento do ano anterior como capital de giro para a micro e pequenas empresas.

O secretário da Sepec, Carlos da Costa, lembrou que a data e a forma da retomada do comércio são de responsabilidade dos governos estaduais, o que deve ser feito com segurança para as empresas e para sociedade, seguindo os princípios do Ministério da Saúde.

Ainda de acordo com o Sebrae, estão sendo priorizados os segmentos com maior densidade de empresas, como alimentação, moda e beleza, além dos mais afetados pela pandemia, que englobam turismo, economia criativa e saúde. Outros segmentos que também serão contemplados com o projeto de retomada são construção civil, logística e transporte, varejo tradicional, artesanato, pet shop, indústrias de base tecnológica, reparação veicular e serviços educacionais.