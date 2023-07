Jornal Opinião Goiás – Saúde alerta para importância da prevenção no combate à dengue

A Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO) alerta para a importância da prevenção da dengue, principalmente neste período de férias, no combate à proliferação do mosquito responsável também pela transmissão da zika e chikungunya.

Neste ano, já foram registrados 44.882 mil casos de dengue, o que corresponde a uma redução de 65% em relação ao mesmo período de 2022.

Coordenador de combate à Dengue, Chikungunya e Zika da SES-GO, Murilo do Carmo ressalta a importância de tomar precauções adicionais para prevenir a proliferação do mosquito neste período.

“NO MOMENTO DE SECA, QUANDO HÁ A REDUÇÃO DE CHUVAS, É FUNDAMENTAL ESTAR ATENTO AOS POSSÍVEIS CRIADOUROS EM NOSSO ENTORNO. RALOS E VASOS SANITÁRIOS QUE NÃO SERÃO UTILIZADOS DEVEM SER DEVIDAMENTE FECHADOS. É ESSENCIAL GARANTIR QUE AS CAIXAS D’ÁGUA ESTEJAM COMPLETAMENTE VEDADAS”.

Para quem planeja viajar para áreas de risco, onde a incidência de dengue é maior, Murilo destaca a necessidade de adotar medidas preventivas.

“Isso é ainda mais crucial para mulheres gestantes. Recomendamos o uso de repelentes durante as primeiras horas da manhã e as últimas horas da tarde, que são períodos em que os mosquitos estão mais ativos. É fundamental evitar o contato com os mosquitos por meio de barreiras mecânicas, como cortinados adequados, por exemplo”.

DENGUE

Segundo dados da SES-GO, a análise comparativa por semana epidemiológica indica que a população tem aderido às campanhas de conscientização.

Na primeira semana, a redução foi de 57% nos casos, em relação ao mesmo período de 2022. Essa tendência se manteve nas semanas subsequentes, com quedas variando de 55% a 68%.

Conforme as orientações da SES-GO, é importante que a população esteja atenta aos possíveis focos de reprodução do mosquito, eliminando recipientes que acumulem água parada, mantendo as áreas externas limpas e colaborando com ações de limpeza realizadas pelas autoridades locais.

Fonte: Governo do Estado de Goiás