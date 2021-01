Jornal Opinião Goiás – Resolução recomenda qualificação da política Inov@BR no Programa de Parcerias de Investimentos

A Inov@BR visa estimular a modernização das rodovias federais e aumentar a segurança e a eficiência logística do país

Foi publicada no Diário Oficial da União a Resolução CPPI nº 150, de 2 de dezembro de 2020, que opina favoravelmente à qualificação da política de modernização da infraestrutura rodoviária federal – denominada Inov@BR – no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI). Coordenada pelo Ministério da Infraestrutura (MInfra), por meio da Secretaria Nacional de Transportes Terrestres (SNTT), a política Inov@BR objetiva estimular a modernização das principais rodovias federais, de forma a promover o aumento da segurança e da eficiência logística do país.

Voltado para rodovias concedidas e para as administradas pelo Departamento de Infraestrutura de Transportes (Dnit), o programa está em consonância com a Política Nacional de Transportes (PNT) e com o Plano Setorial de Transportes Terrestres (PSTT) – coordenados pelo MInfra. Foi qualificado no PPI considerando-se o estabelecimento de diretrizes de modernização contratual e de promoção de soluções técnicas e tecnológicas nas concessões rodoviárias existentes no Brasil.

“A segurança viária, a fluidez e a tecnologia são os pilares dessa modernização que planejamos. A transformação digital é nossa premissa e vamos fazer com que ela chegue até às rodovias federais. Nosso principal desafio é aumentar a qualidade de serviço ao usuário e estamos trabalhando para isso acontecer”, destaca o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas.

Pelo Inov@BR serão realizados investimentos em novas sinalizações, em monitoramento das vias, na conectividade (wi-fi e cobertura de celular nas rodovias), na implantação do sistema de pedágio free flow (que opera por meio de pórticos instalados na rodovia com identificação automática e eletrônica dos veículos), além de aprimoramentos na pesagem veicular e na integração do Dnit e ANTT. Além da modernização, o programa incentivará o uso da TAG dos pedágios e de técnicas sustentáveis para melhorar a qualidade do meio ambiente.