Jornal Opinião Goiás – Receita Federal recebeu quase 5,8 milhões de declarações de ITR dentro do prazo

Foram entregues aproximadamente 1.200 declarações por meio eletrônico a mais do que em 2019

A Receita Federal recebeu, por meio eletrônico, 5.796.348 Declarações do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (DITR 2020) até o dia 30 de setembro de 2020 – último dia do prazo regulamentar de entrega. Em 2019, o número de documentos entregues dentro do prazo foi de 5.795.148. Portanto, a recepção em meio eletrônico, neste ano de 2020, foi de 1.200 declarações a mais do que no ano passado – o que representa um acréscimo de, aproximadamente, 0,02%.

A partir desta quinta-feira (1º/10), a Receita Federal continuará recebendo as DITR 2020. No entanto, será lançada multa por atraso na entrega da declaração e o contribuinte receberá a Notificação de Lançamento da Multa por Atraso e o Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) para pagamento da multa, que serão emitidos pelo Programa Gerador da Declaração (PGD).