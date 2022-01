Jornal Opinião Goiás – Publicado decreto que cria o escritório do Ministério da Economia nos Estados Unidos

Foi publicado no Diário Oficial da União que cria o Escritório de Representação do Ministério da Economia do Brasil em Washington, nos Estados Unidos. O escritório busca consolidar a imagem do país como ambiente seguro para se fazer negócios, com responsabilidade nas dimensões ambiental, social e de governança.

A Embaixada do Brasil em Washington oferecerá espaço físico para o desempenho das atividades. O chefe do escritório em Washington e seu assessor serão indicados pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, em acordo com o Ministério das Relações Exteriores, e designados em ato do presidente da República.

A equipe que comporá o escritório de representação será subordinada administrativamente ao embaixador, de quem receberá instruções para a sua atuação e a quem deverá apresentar relatórios e prestar assistência e colaboração. Os integrantes do escritório – que responderão tecnicamente ao Ministério da Economia – terão como função divulgar as principais reformas econômicas implementadas no Brasil que trazem mais segurança para os investidores.

Caberá ainda ao escritório – também em total alinhamento com o Ministério das Relações Exteriores – promover oportunidades de negócios que gerem emprego e renda ao Brasil, além de identificar as barreiras aos investimentos estrangeiros e demonstrar a estabilidade e solidez macroeconômica do país.