Jornal Opinião Goiás – Publicada relação de produtos da agricultura familiar com bônus em setembro

O recebimento de bônus do PGPAF ocorre quando o valor de mercado de algum dos produtos do programa fica abaixo do preço de referência

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) divulgou nesta terça-feira (8) a relação dos produtos agrícolas que tem bônus de desconto em setembro aos agentes financeiros operadores do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).

A lista com os produtos e os estados contemplados pelo Programa de Garantia de Preços para Agricultura Familiar (PGPAF) tem validade de 10 de setembro a 9 de outubro deste ano, conforme a Portaria nº 29, da Secretaria de Política Agrícola.

Os produtos com bônus de desconto nas operações e parcelas de crédito rural são: açaí, banana, borracha natural cultivada, cacau (amêndoa), cana-de-açúcar, cará/inhame, castanha de caju, feijão caupi, laranja, mel de abelha, pimenta do reino e raiz de mandioca.

Para os agricultores familiares que têm operações de investimento sem um produto principal, que é a fonte de renda para pagamento do financiamento, há o bônus da cesta de produtos. Nesses casos, os descontos são calculados por meio de uma composição dos bônus do feijão, leite, mandioca e milho.

Os estados que integram a lista deste mês são: Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rondônia, Santa Catarina, Tocantins e Sergipe.

O recebimento de bônus do PGPAF ocorre quando o valor de mercado de algum dos produtos do programa fica abaixo do preço de referência, permitindo ao produtor utilizar o valor como desconto no pagamento ou amortização nas parcelas de financiamento no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).

Os descontos de todos os cultivos são calculados mensalmente pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e divulgados pelo Mapa.

Para mais informações entre em contato com a equipe técnica pelos endereços eletrônicos: pgpaf.spa@agricultura.gov.br ou pronaf.spa@agricultura.gov.br.

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) Programa de Garantia de Preços para Agricultura Familiar (PGPAF) Bônus de SETEMBRO de 2020 Com base nos preços de AGOSTO de 2020 Produto UF Unidade Preço de Garantia (R$/unid) Preço Médio de Mercado (R$/unid) Bônus de Garantia de Preço (%) AÇAÍ (FRUTO) AC kg 1,13 1,10 2,65 BANANA ES 20 kg 17,76 11,00 38,06 BORRACHA NATURAL CULTIVADA TO kg 2,40 2,25 6,25 BORRACHA NATURAL CULTIVADA BA kg 2,40 2,10 12,50 BORRACHA NATURAL CULTIVADA PR kg 2,40 2,35 2,08 CACAU (AMÊNDOA) AM kg 7,39 5,50 25,58 CANA-DE-AÇÚCAR ES t 71,26 71,13 0,18 CARÁ/INHAME AM kg 1,01 1,00 0,99 CASTANHA DE CAJU PE kg 3,98 2,28 42,71 CASTANHA DE CAJU PI kg 3,98 2,67 32,91 FEIJÃO CAUPI MT 60 kg 179,28 173,00 3,50 LARANJA PA 40,8 kg 15,53 14,79 4,76 MEL DE ABELHA BA kg 8,54 8,28 3,04 MEL DE ABELHA PB kg 8,54 7,30 14,52 MEL DE ABELHA PI kg 8,54 8,00 6,32 MEL DE ABELHA SE kg 8,54 8,13 4,80 MEL DE ABELHA MG kg 8,54 8,50 0,47 MEL DE ABELHA PR kg 8,54 6,83 20,02 MEL DE ABELHA SC kg 8,54 7,53 11,83 MEL DE ABELHA MS kg 8,54 8,00 6,32 PIMENTA DO REINO BA kg 4,67 4,63 0,86 RAIZ DE MANDIOCA RO t 266,03 256,25 3,68 RAIZ DE MANDIOCA AL t 266,03 180,00 32,34 RAIZ DE MANDIOCA BA t 266,03 237,00 10,91 RAIZ DE MANDIOCA CE t 266,03 207,00 22,19 CESTA DE PRODUTOS* RO NSA NSA NSA 0,92 CESTA DE PRODUTOS* AL NSA NSA NSA 8,09 CESTA DE PRODUTOS* BA NSA NSA NSA 2,73 CESTA DE PRODUTOS* CE NSA NSA NSA 5,55 Fonte: Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB