Jornal Opinião Goiás – Prouni: prazo para comprovar informações termina nesta quarta-feira

Os candidatos pré-selecionados por meio da lista de espera do Programa Universidade Para Todos (Prouni) têm até esta quarta-feira (19) para enviar às instituições de ensino as comprovações das informações prestadas no ato de inscrição. A comprovação pode ser feita de forma presencial ou virtual.

A documentação definida no edital deve ser apresentada pelo candidato e pelos membros do grupo familiar, quando for o caso. Para conferir a lista de documentação comprobatória, basta acessar o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

É de responsabilidade do candidato verificar, na instituição, os horários e a forma de atendimento disponível para a conferência das informações. A perda do prazo, ou a não comprovação das informações, implicará na reprovação do candidato.

O Prouni oferece bolsas de estudo integrais e parciais (50% do valor da mensalidade do curso) em instituições privadas de educação superior, em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, a brasileiros sem diploma de nível superior.