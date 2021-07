Jornal Opinião Goiás – Prorrogadas as inscrições para seis desafios de comércio eletrônico e acesso ao crédito

Podem se inscrever, até 21/7, pessoas físicas e jurídicas; premiação total será de R$ 300 mil

A Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia (Sepec/ME) e a Escola Nacional de Administração Pública (Enap) prorrogaram as inscrições para os seis desafios de inovação aberta, que pretendem encontrar soluções que alavanquem o desenvolvimento do e-commerce nacional e melhorem o ambiente de negócios para micro e pequenas empresas brasileiras. A melhor solução em cada desafio será premiada em R$ 50 mil, totalizando seis equipes premiadas, com premiação total de R$ 300 mil.

Os desafios de e-commerce têm como objetivo melhorar o ambiente de negócios e promover políticas públicas que modernizem a economia digital. Foram priorizados três problemas: a complexidade logística, em especial para empresas do Norte, Nordeste e Centro-Oeste; a barreira de entregas e como implementar novas formas para ampliar a participação de pequenos e médios empreendedores no comércio eletrônico, e a necessidade de simplificar informações sobre a complexa tributação de ICMS.

Desafios de acesso ao crédito

No caso dos desafios de acesso ao crédito, o objetivo é reduzir a assimetria de informações entre a oferta e demanda de crédito para micro e pequenas empresas – ou seja, quem oferece financiamento e quem contrata –, os gargalos de garantia para pagamento de empréstimos e a dificuldade com documentação, em especial para empreendedores informais, para que solicitem crédito como pessoa jurídica, que possui em geral melhores condições.

Podem participar pessoas físicas e jurídicas, como pesquisadores e demais atores do meio acadêmico, grupos de pesquisa, startups, negócios de impacto, empresas e consultorias de logística, laboratórios de inovação, cooperativas de crédito e ONGs ligadas ao setor de empreendedorismo.

Desafios de inovação aberta

A inovação aberta permite que soluções desenvolvidas fora do Estado sejam reconhecidas, premiadas e implementadas. As inscrições são gratuitas e podem se inscrever pessoas individualmente ou em grupos. Também são aceitas inscrições de pessoas jurídicas.

Toda a interação das equipes e organizadores será feita via Slack, plataforma que permite conexão e compartilhamento.

As cinco propostas mais bem pontuadas na primeira fase passam para a segunda fase. Serão, no total, 30 selecionados. Na segunda fase os participantes receberão informações específicas sobre prototipagem, modelagem de negócios e elaboração de pitches.

Além da premiação em dinheiro para o primeiro colocado em cada um dos temas, os três primeiros lugares ganharão uma vaga no ciclo de empreendedorismo criativa.